Con la School of Art in fiamme, il modernismo perde la sua cattedrale

Glasgow, 16 giugno: un feroce incendio devasta, distruggendone il 50 per cento probabilmente in maniera irreparabile, la School of Art, capolavoro dell’architetto scozzese Rennie Mackintosh. Choc mondiale. L’edificio era celebre perché, assieme a opere di Victor Horta, Henry Van de Velde, Adolf Loos e l’americano Louis Sullivan, rappresentava una vetta di quello stile che segnò il passaggio dall’eclettismo ottocentesco alla modernità, al funzionalismo e perfino al razionalismo novecentesco. La School of Art stava al Movimento modernista come la brunelleschiana Cappella...

