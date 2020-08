Vuoi il rimborso dell'abbonamento Atac? Sì, ma mettiti in fila sul sito

"Se nei mesi del lockdown (marzo-aprile 2020) avevi un abbonamento mensile o annuale Metrebus Roma o Metrebus Lazio a zone in corso di validità e non lo hai potuto utilizzare a causa delle misure governative di contenimento, puoi presentare la richiesta di rimborso". Semplice e chiaro il messaggio che Atac ha messo in apertura del sito dedicato ai pendolari che vogliono chiedere il rimborso dell'abbonamento, un portale creato dall'azienda del trasporto pubblico capitolino con lo scopo di semplificare le procedure, online dal 10 agosto.

Il bluff di Atac. Perché più chilometri non significa più qualità Scioperi, bus troppo vecchi e fermate metro chiuse. Il servizio di trasporto sarà pure aumentato dell'1,6 per cento, ma i romani non se ne sono mica accorti. L'altra metà del bilancio dell'azienda capitolina

Da ieri però tutti quelli che provano a collegarsi per inoltrare la documentazione necessaria al rimborso si trovano di fronte un'inedita situazione: una coda virtuale per registrare il proprio profilo, che può durare anche diverse ore e poi non andare a buon fine. "E' come attendere la metro B a Termini la mattina", ironizza un abbonato su Twitter (nella gallery tutti i tweet degli utenti).

Intanto per strada il 10 agosto è stata una giornata di passione per i mezzi Atac. Due autobus sono andati in fiamme, uno a viale Regina Margherita (vedi video sotto e foto in apertura di gallery), l'altro a porta Maggiore (vedi foto in chiusura di gallery).