A Castel romano proseguono i roghi. Anche ieri il fumo nero si è alzato sopra la via Pontina. Lo stesso era accaduto due giorni fa. Fuori dal campo rom che si estende all’interno della riserva naturale di Decima Malafede, però, l’esercito ancora non si vede. Ad annunciare l’arrivo dei militari “entro la prossima settimana” era stata lo scorso 9 luglio la sindaca di Roma Virginia Raggi. La richiesta era stata formalizzata dal Campidoglio due giorni prima in prefettura nel corso...

