Immobili, finanza e turismo. Gli ingredienti della felicità (economica)

Che il settore immobiliare non sia all’ultimo posto nel percorso della ripartenza, ma possa farsi vettore per lo sviluppo: questo il senso della riflessione avviata da “Re Mind Filiera Immobiliare”, webinar organizzato il 20 e il 21 luglio con politici e imprenditori. A tenere le fila il presidente di Re Mind Filiera Immobiliare, Paolo Crisafi, che ha coordinato i lavori in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Comune-Anci e Confimea Imprese. Dal confronto sono emerse tre significative iniziative nell’ambito della finanza immobiliare e delle assicurazioni. “È fondamentale portare avanti le proposte del decreto Cura Italia – rileva il vice presidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo – e in particolare la messa in sicurezza degli immobili e dei relativi impianti, l’uniformazione degli strumenti finanziari immobiliari italiani con gli omologhi stranieri (in particolare le siiq) e l’emanazione in Italia della norma sui fondi immobiliari aperti. Si tratta di misure che possono portare ingenti capitali sul territorio italiano e che sono all’attenzione del governo italiano”.

Punta su una guida agli investimenti turistici e immobiliari il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, collegato via webinar per il focus sulle “considerazioni del Parlamento europeo e del ministero degli Esteri in Italia”. “Il settore immobiliare è stato senza dubbio uno dei comparti ad aver risentito di più dell’impatto della pandemia da Coronavirus sulla nostra economia – dichiara Di Maio – allo stesso tempo è certamente uno degli ambiti sui quali dobbiamo puntare per il nostro rilancio, e in questo senso rappresenta una enorme opportunità. L’immobiliare è infatti uno dei principali settori della strategia per l’attrazione degli investimenti esteri e delle attività promozionali promosse dall’agenzie Ice, assieme alle regioni e alle amministrazioni locali”.

“Questo laboratorio virtuale è un bell’esempio di come si possa unire l’Europa al tessuto locale italiano e rinsaldare l’alleanza tra le regioni e i comuni italiani – dichiara il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti nell’ambito del focus “la voce degli enti locali”. “Proprio in questo periodo di grave emergenza causata dalla pandemia del Covid-19 siamo stati infatti, come enti locali, in prima fila nella risposta alla crisi, anche grazie alla straordinaria risposta dell’Europa”.

Parla di misure alle imprese e governance rinforzata per Roma Capitale la sindaca Virginia Raggi: “Occorre rilanciare il paese attraverso interventi che sappiano sostenere le attività produttive attraverso una maggiore liquidità alle imprese, consistenti sgravi fiscali, semplificazioni amministrative. Fondamentale il rapporto con il tessuto territoriale formato non solo dai Comuni ma anche dalle aree metropolitane per le quali è necessario un impegno particolare. Prioritaria nelle aree metropolitane la rigenerazione urbana secondo valori di sostenibilità ambientale, sicurezza delle strutture e degli impianti, criteri abitativi improntati alla sicurezza antisismica”.

A presentare la Guida agli investimenti turistici e immobiliari in Italia, oltre a Crisafi e Di Maio, c’era Filippo Rean, direttore del Mipim di Cannes, la fiera immobiliare per eccellenza che quest’anno non si è tenuta come di consueto ma confluisce in un mega evento previsto in autunno. Nella sessione del 21 luglio, in particolare, sono state analizzate proposte e documenti oggetto di discussione tra le istituzioni e gli operatori. Il vice ministro del Mef Antonio Misiani rileva come “il riferimento alle tematiche europee risulti estremamente importante per rafforzare il ruolo del nostro Paese sulla strada del contrasto alle criticità causate dall'emergenza sanitaria”. Un proposito che Crisafi così commenta: “Solo partendo dalla cultura e dal turismo si potranno portare all’attenzione della politica le migliori idee e soluzioni per un’economia che faccia il bene dei cittadini e delle imprese”.