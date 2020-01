Le immagini dell'incidente sulla linea 1 della metropolitana di Napoli

Intorno alle 7 di questa mattina si è verificato un incidente sulla linea 1 della metropolitana di Napoli, quella che collega Piazza Garibaldi al capolinea di Colli Aminei. A quanto si apprende da una prima ricostruzione, un treno proveniente dal deposito si sarebbe immesso sul binario 1 all'imbocco della stazione di Piscinola non rispettando lo stop e andandosi a scontrare con un altro treno che sopraggiungeva in quel momento. L'incidente avrebbe poi interessato un terzo treno appena partito dal binario 2 della stazione di Piscinola.

Secondo l'Ansa sarebbero cinque le persone ferite trasportate in ospedale: i due macchinisti dei distinti convogli, di cui uno ricoverato in codice rosso, e tre passeggeri. Tutti avrebbero riportato traumi o contusioni non gravi e non sono in pericolo di vita. Secondo Il Mattino nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte altre 9 persone medicate sul posto dagli operatori del 118. Sull'intera tratta della linea 1 l'Azienda Napoletana Mobilità ha comunicato la sospensione del servizio. Secondo Nicola Pascale, amministratore unico della stessa ANM “è presumibile che la linea rimanga chiusa per l'intera giornata”.

#Anm ❌ METRO LINEA 1: CIRCOLAZIONE TEMPORANEAMENTE SOSPESA SU INTERA TRATTA. — anm - Napoli (@anmnapoli) January 14, 2020

“Cosa sia accaduto ce lo diranno la Magistratura ed i tecnici che stanno facendo le verifiche sul posto. Noi siamo al lavoro per capire quando sarà possibile ripristinare la Linea 1 e quale sarà l'impatto sulla viabilità per i prossimi giorni” è stato il commento a caldo del sindaco Luigi De Magistris.