La difesa di Salvini sul caso Gregoretti e il mandato di cattura per Ghosn

DALL'ITALIA

Pronta la memoria difensiva di Salvini sul caso Gregoretti. L’ex ministro dell’Interno, indagato per sequestro di persona, ha annunciato che il testo verrà depositato questa mattina presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di perseguire penalmente Salvini con un voto in programma il prossimo 20 gennaio.

L’espulsione di Paragone divide il M5s. In difesa del senatore, che non ha escluso il ricorso alla giustizia ordinaria, Di Battista (“è più grillino di tanti altri”) e Lezzi. Secondo il sottosegretario Sibilia, invece, Paragone “ha sabotato il movimento” non approvando la manovra.

Cala il manifatturiero a dicembre. L’indice PMI italiano, elaborato da Markit, ha segnato 46,2 punti, ai minimi da oltre 6 anni e mezzo.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,4 per cento. Differenziale Btp-Bund a 164 punti. L’euro chiude in calo a 1,1 sul dollaro.

DAL MONDO