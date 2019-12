Che cosa sappiamo dell'incidente aereo in Kazakistan

Almeno 12 persone sono morte nello schianto di un aereo passeggeri precipitato in Kazakistan. Il volo Bek Air stava lasciando Almaty – la più grande città della nazione – ed era diretto verso la capitale, che dal 21 marzo scorso ha cambiato nome, passando da Astana a Nur-Sultan, in onore del presidente dimissionario Nazarbayev, in carica da 29 anni. Il velivolo, un Fokker100, ha perso quota subito dopo il decollo ed è caduto su una zona residenziale nel villaggio di Almerek schiantandosi prima su un muro di cinta e poi su un condominio di due piani, vuoto perché ancora in costruzione. Nell'impatto il mezzo si è spaccato in due, ma i serbatoi del carburante non sono esplosi e anche questo ha contribuito a salvare molte vite.

Cosa si sa dell'incidente?



Il sito Flightradar24 mostra che il volo è partito alle 02:21 ora italiana e che “l'ultimo segnale è stato ricevuto nello stesso minuto”. L'aeroporto ha riferito che l'aereo ha perso quota alle 2:22 italiane, prima di colpire una barriera di cemento e schiantarsi contro l'edificio di due piani.

Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM — Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2019

Bek Air #Z92100 is a flight from Almaty to Nur-Sultan (formerly named Astana) in Kazakhstan. Scheduled departure time was 01:05 UTC time (07:05 local time) and we tracked the take off at 01:21 UTC time. December 27, 2019

Dalle prime indagini sembra che la causa dell'incidente sia stata un malfunzionamento tecnico o un errore umano. Un reporter di Reuters sulla scena ha dichiarato che c'era una forte nebbia, oltre alla neve e al ghiaccio (come si vede dalle fotografie scattate sul luogo dello schianto). Il Fokker aveva a bordo 95 persone, inclusi otto bambini, oltre a cinque membri dell'equipaggio. Circa 60 dei sopravvissuti sono in ospedale. Alcuni filmati della scena mostrano l'abitacolo incastrato nel lato dell'edificio.

Bek Air ha cancellato tutti i suoi voli subito dopo l'incidente e il ministero dell'Interno ha istituito una commissione speciale per determinarne la causa. Il presidente kazako Qasym-Jomart Toqayev ha dichiarato venerdì giornata di lutto nazionale; ha espresso le sue “profonde condoglianze” ai parenti e ha dichiarato che “tutti i responsabili saranno severamente puniti in conformità con la legge”.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 27, 2019

Cosa si sa della compagnia e dell'aereo

Bek Air è stata fondata nel 1999, inizialmente destinata alle operazioni di volo vip. Oggi la compagnia si definisce la prima low cost del Kazakistan. La sua flotta è composta da sette velivoli Fokker100. Il velivolo precipitato aveva 23 anni di vita e aveva passato i controlli di sicurezza a maggio scorso. A marzo 2016, un Fokker100, sempre della Bek Air con 116 passeggeri a bordo, aveva compiuto un atterraggio d'emergenza all'aeroporto della capitale kazaka per un guasto al carrello. Le autorità hanno ordinato la sospensione di tutti i Fokker100, modello che non viene più prodotto (la Fokker è una casa di produzione olandese fallita nel 1996), finché non saranno terminate le indagini.