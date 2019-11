Le perquisizioni nelle sedi Arcelor e l'archiviazione di Assange

DALL'ITALIA

Perquisite dalla Guardia di Finanza le sedi di Arcelor. A Taranto gli agenti hanno acquisito documenti relativi a movimentazione merci, ordini, e stato di manutenzione degli impianti. Nella sede di Milano la Gdf ha sequestrato documenti e supporti informatici. Due dirigenti sono stati interrogati dai pm milanesi.

Atlantia: “Nessuna offerta per Alitalia”. Secondo la holding non ci sono ancora le condizioni per l’adesione al Consorzio finalizzato alla presentazione di un’eventuale offerta vincolante sulla compagnia aerea.

Audizione di Gualtieri il 27 novembre in Parlamento. Il ministro dell’Economia verrà ascoltato in commissione al Senato dopo che anche il M5s, dopo la Lega, ha criticato gli effetti della riforma sul meccanismo europeo di salvataggio.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,57 per cento. Differenziale Btp-Bund a 166,8 punti. L’euro chiude a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO