L'omicidio di Roma e il trasferimento dei resti di Franco

In Italia

Ucciso a Roma per essersi opposto a un tentativo di scippo. Luca Sacchi, 24 anni, era appena uscito da un pub con la sua fidanzata in zona Colli Albani, mercoledì notte. Due uomini hanno tentato di prendere la borsa della ragazza, poi uno dei due ha sparato alla testa del giovane che è morto ieri mattina in ospedale.

Salvini: “Se la Capitale è insicura è colpa del M5s e dei tagli di Renzi, Conte e Zingaretti”. Conte: “Trovo miserabile chi specula in campagna elettorale”.

Gualtieri risponde all’Ue sulla manovra: “Le stime sono abbastanza prudenti” e “non deviano significativamente” dalle regole. I commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici chiedevano chiarimenti.

Di Maio annuncia un “evento di coalizione” oggi a Narni per presentare la manovra. “Invitati Conte, Zingaretti, Speranza e Italia Viva”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,78 per cento. Differenziale Btp-Bund a 141 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

Nel mondo

Le 39 persone trovate morte in un camion erano cinesi. La conferma è arrivata ieri dalla polizia britannica che ha chiarito che i corpi erano di 8 donne e 31 uomini, tra di loro un adolescente. L’autista del camion, un nordirlandese arrestato mercoledì a Grays, a est di Londra, è in custodia con l’accusa di omicidio colposo.

Boris Johnson ha proposto il 12 dicembre prossimo come data possibile per le elezioni in Gran Bretagna. Il premier ha detto di essere pronto a dare più tempo alle Camere per discutere l’accordo sulla Brexit.

Sono stati trasferiti i resti di Franco, il dittatore spagnolo, dalla Valle de los Caídos a Mingorrubio, come stabilito settimane fa dalla Corte suprema.

Ilham Tohti ha vinto il premio Sacharov assegnato per la difesa della libertà di espressione dal Parlamento Ue.

Due senatori americani contro TikTok. Schumer e Cotton hanno chiesto di aprire un’indagine sulla piattaforma cinese.