Il governo non toccherà quota cento in legge di bilancio. Fonti governative vicine al M5s riferiscono che il provvedimento sulle pensioni anticipate non sarà modificato. L’esecutivo non starebbe quindi ragionando “sulle finestre di uscita”, come ha dichiarato martedì il premier Giuseppe Conte. Durante il Cdm di martedì sera il governo ha esaminato il Documento programmatico di bilancio da inviare alla Commissione Ue.

Zingaretti vuole un nuovo centrosinistra che includa il M5s. L’ipotesi è stata proposta martedì in Direzione, benché con toni meno netti rispetto ai giorni scorsi, assieme al superamento dell’“automatismo segretario/candidato premier” e al lancio di una “piattaforma deliberativa online”.

Whirlpool chiuderà il sito di Napoli a partire da novembre. Lo ha comunicato la multinazionale dopo l’incontro a Palazzo Chigi tra i vertici aziendali e Conte.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,21 per cento. Differenziale Btp-Bund a 145 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

Mosca vuole evitare scontri diretti tra Turchia e Siria. L’inviato russo in Siria, Alexander Lavrentyev, in visita martedì negli Emirati arabi uniti ha definito “inaccettabile” l’invasione della Turchia in Siria. Le truppe russe, ha aggiunto, stanno pattugliando “la linea di contatto” tra forze turche e forze siriane.

Più vicino l’accordo Brexit. Secondo le ultime indiscrezioni diplomatiche, Londra sarebbe d’accordo a un confine nel mare d’Irlanda, con l’Irlanda del nord di fatto dentro all’Ue. L’accordo potrebbe essere siglato al Consiglio europeo di domani. Deve poi essere approvato ai Comuni inglesi.

Francia contraria all’allargamento dell’Ue a Macedonia del nord e Albania. E’ quanto emerso dall’incontro dei ministri degli Esteri dell’Ue martedì.

La Catalogna chiede l’intervento europeo. Serret, rappresentante del governo catalano in Ue, ha chiesto che le istituzioni europee creino le condizioni per un dialogo tra la Spagna e la Catalogna.