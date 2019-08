Il Tar ha sospeso il divieto di ingresso per la Open Arms nelle acque territoriali italiane. La nave fa rotta su Lampedusa. Il tribunale ha accolto il ricorso della ong spagnola che lamentava la violazione delle norme di diritto internazionale dal decreto sicurezza bis in materia di soccorso in mare. Il ministro dell’Interno ha annunciato la firma di un nuovo divieto di ingresso per la nave, e il Viminale presenterà un ricorso al Consiglio di stato.

L’anniversario del crollo del ponte Morandi si è celebrato ieri a Genova alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche dello stato. “Un progetto di nuovo ponte, lineare, solido e bellissimo, è pronto e già sono stati avviati lavori per la sua costruzione”, ha scritto il capo dello stato sul Secolo XIX,.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -2,52 per cento. Differenziale Btp-Bund a 217 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

Huawei avrebbe aiutato regimi africani a spiare opposizione e avversari politici. Lo scrive il Wall Street Journal, riportando come i dipendenti dell’azienda abbiano spesso fornito aiuto tecnico alle forze di sicurezza di Uganda e Zambia. L’azienda nega le accuse.

Il dipartimento di stato americano ha detto che l’Amministrazione è “molto preoccupata” per le notizie di truppe paramilitari cinesi al confine con Hong Kong.

L’economia tedesca è in calo. Il pil ha registrato un –0,1 per cento nel secondo trimestre dell’anno.

Le Borse europee e americana hanno registrato forti cali a seguito dei cattivi dati dell’economia tedesca e cinese.

Il Pakistan vuole agire contro l’India per la questione del Kashmir. “Insegneremo a Delhi una lezione”, ha detto il primo ministro pachistano, Imran Khan.