La Lega contro gli 80 euro e l'embargo totale al Venezuela

DALL'ITALIA

La Lega vuole abolire il bonus degli 80 euro di Renzi. “E’ sciocco negare che da qualche mese di troppo ci sono polemiche e litigi con critiche surreali come quelle di Toninelli”, ha detto il ministro dell’Interno a margine di un incontro con le parti sociali. “Pensiamo a 10-15 miliardi di riduzione delle tasse. A partire dal superamento del bonus Renzi che non vale dal punto di vista dell’accumulo contributivo per la pensione”, ha detto il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia.

Sono sei i documenti sulla Tav presentati al Senato che verranno discussi e poi votati oggi in Aula.

Raggiunto un accordo sulla Pernigotti. Lo fa sapere il Mise. La produzione non si sposterà da Novi Ligure e non ci sarà nessun esubero. Luigi Di Maio: “La crisi è stata risolta in tempi record”.

Approvata la legge sullo sport al Senato. Darà al governo maggiori margini per intervenire su materie sportive. Ieri il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha ricevuto una lettera del Cio che esprime preoccupazione per il “controllo specifico” del governo sul Coni.

Cancellata la scritta CasaPound dalla sede centrale di Roma. Sono stati gli stessi attivisti di estrema destra a eliminarla in polemica con il Campidoglio. La Raggi ha poi annunciato lo sgombero.

Sgomberato il centro sociale Xm24 di Bologna. Nel pomeriggio si è giunti all’accordo col comune per una nuova sede.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,68 per cento. Differenziale Btp-Bund a 204 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO