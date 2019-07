Meranda è indagato nel caso dei fondi russi alla Lega

DALL'ITALIA

Gianluca Meranda indagato dalla procura di Milano. L’avvocato è accusato di corruzione internazionale nell’inchiesta sui presunti finanziamenti russi alla Lega. La Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione e un deposito in cui aveva trasferito alcuni documenti. Le autorità hanno anche perquisito la casa di Francesco Vannucci a Suvereto, vicino Livorno. Vannucci avrebbe partecipato all’incontro con alcuni intermediari russi al Metropol di Mosca, ma non risulta indagato.

Il premier, Giuseppe Conte, riferirà mercoledì prossimo al Senato sul caso dei fondi russi. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ribadisce che non discuterà la questione in Parlamento.

Assolto il leghista Garavaglia. Il viceministro dell’Economia era accusato di turbativa d’asta dai giudici di Milano. L’ex vicepresidente della regione Lombardia, Mario Mantovani (FI), è stato condannato a cinque anni e sei mesi nello stesso processo.

Il Senato approva il ddl codice rosso contro la violenza sulle donne con 147 voti a favore, 47 astenuti e nessun contrario. Il testo è diventato legge dello stato.

Evacuato un pullman con 67 passeggeri nel traforo del Monte Bianco in seguito a un guasto. La circolazione nel tunnel è stata sospesa per alcune ore.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,56 per cento. Differenziale Btp-Bund a 189 punti. L’euro chiude stabile a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

La Commissione Ue ha aperto un’inchiesta su Amazon per possibile comportamento contrario alla competizione. Secondo Margrethe Vestager, commissaria europea alla Concorrenza, Amazon, nel suo doppio ruolo di piattaforma di ecommerce e di venditore di prodotti sulla propria piattaforma, potrebbe aver utilizzato i dati sensibili dei venditori di terze parti per favorire il proprio business.

“El Chapo” è stato condannato all’ergastolo. Il tribunale federale distrettuale di Brooklyn ha condannato Joaquín Guzmán, il criminale più ricercato dai tempi di Al Capone, all’ergastolo per narcotraffico, più 30 anni di prigione per violenza con arma da fuoco, più 20 anni di prigione per riciclaggio di denaro. Il giudice Brian Cogan ha inoltre imposto un indennizzo di 12,6 miliardi di dollari.

Elon Musk ha presentato una nuova tecnologia per collegare il cervello umano ai computer. Mediante la sua azienda Neuralink, l’imprenditore americano vorrebbe cominciare la sperimentazione sugli esseri umani già l’anno prossimo, con l’intento di sviluppare modi di comunicazione per persone con disabilità.

Firmato l’accordo in Sudan tra l’esercito e i manifestanti. Prevede la formazione di un organo politico di transizione composto da sei civili e cinque membri dell’apparato militare.

E’ morto John Paul Stevens, giudice in pensione della Corte suprema americana. Aveva 99 anni.