Trump attacca l’Antitrust Ue

La pressione fiscale aumenta dello 0,3 per cento nel 2019. Il livello della tassazione è arrivato al 38 per cento nel primo trimestre del 2019, secondo l’Istat. E’ il dato più elevato dal 2015. Il potere di acquisto delle famiglie è tornato a crescere dello 0,9 per cento dopo due trimestri negativi. Sono aumentati anche i consumi delle famiglie: +0,2 per cento nel primo trimestre del 2019. Il rapporto tra deficit e pil è pari al 4,1 per cento.

La Corte dei conti esprime dubbi sulla flat tax. “Resta il problema delle coperture”, ha detto il procuratore generale, Alberto Avoli, nella relazione annuale: “Un intervento graduale sulle tasse potrebbe essere la giusta soluzione”. ù

ArcelorMittal minaccia la chiusura dell’Ilva il 6 settembre. “Non possiamo restare senza protezione legale”, ha detto l’ad Geert Van Poelvoorde a Bruxelles a proposito della revoca dell’immunità penale da parte del governo.

Maxi operazione contro la camorra. Ieri mattina i Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli hanno predisposto delle misure cautelari per 126 esponenti dei clan Contini, Mallardo e Licciardi.

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, chiede di sciogliere l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per “infiltrazioni mafiose”.

I pm chiedono l’archiviazione per la Raggi, indagata per abuso di ufficio nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,33 per cento. Differenziale Btp-Bund a 244 punti. L’euro chiude stabile a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO

I ministri della difesa della Nato si sono incontrati a Bruxelles dove si è aperta ieri la conferenza di due giorni organizzata dal segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg. Particolari preoccupazioni sono state espresse per la Russia che non è intenzionata a distruggere un sistema missilistico controverso per riprendere gli accordi sul nucleare con Washington.

Non ci sono stati progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Turchia riguardanti la decisione di Ankara di acquistare dalla Russia il sistema missilistico S-400.

Macron è arrivato a Tokyo per partecipare al G20 che si aprirà domani. Il presidente francese è arrivato in anticipo per discutere con il primo ministro giapponese Abe dei piani per rafforzare l’alleanza Nissan-Renault.

Vladimir Putin e Donald Trump si incontreranno a Osaka il 28 giugno secondo quanto riferito dal Cremlino.

Trump ha attaccato l’Antitrust Ue per le misure contro i giganti tecnologici americani. Ha accusato Margrethe Vestager, commissaria alla Concorrenza, di odiare gli Stati Uniti.

L’assassino di Lübcke ha confessato. Si chiama Stephan Ernst, l’uomo che ha ucciso il politico tedesco della Cdu aveva contatti con ambienti di estrema destra.

I palestinesi hanno rigettato il piano Kushner proposto durante la conferenza per la pace in medio oriente organizzata in Bahrein.