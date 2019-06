Morabito, boss della ’Ndrangheta, evade dal carcere di Montevideo

IN ITALIA

Il boss Rocco Morabito evade dal carcere di Montevideo, in Uruguay, assieme ad altri tre detenuti. Il boss della ’Ndrangheta di origini calabresi era stato arrestato in Uruguay nel 2017 e condannato a 30 anni di carcere in contumacia dai giudici italiani. Era in attesa dell’estradizione. “È sconcertante e grave che sia fuggito”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Chiederemo spiegazioni al governo di Montevideo”.

L’ong Sea Watch fa ricorso alla Corte di Strasburgo per chiedere di fare sbarcare in Italia i migranti a bordo della nave. Salvini: “L’imbarcazione è olandese, l’ong è tedesca. La soluzione è mandare metà dei migranti a Berlino e metà ad Amsterdam”.

Di Maio non esclude una manovra in deficit. “Possiamo creare disavanzo per stimolare nuovi posti di lavoro e abbassare il cuneo fiscale”, ha detto il vicepremier a Taranto assieme ad altri cinque ministri del M5s per un vertice sull’Ilva con le autorità locali.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,44 per cento. Differenziale Btp-Bund a 247 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,13 sul dollaro.

NEL MONDO

Donald Trump ha imposto nuove sanzioni contro l’Iran come ritorsione per l’abbattimento di un drone americano la scorsa settimana. Le sanzioni colpiscono anche Ali Khamenei e altri alti funzionari e puntano a negare l’accesso “a risorse finanziarie chiave”, ha detto Steven Mnuchin, segretario al Tesoro.

La Corte Ue ha bocciato la riforma polacca della Corte suprema che prevede il prepensionamento dei giudici perché contro “l’indipendenza del potere giudiziario”.

È stato ucciso Asamnew Tsige, il generale etiope accusato di aver organizzato e guidato il tentativo di colpo di stato di sabato scorso. Lo riferisce la tv di stato.

Due aerei militari si sono scontrati nel nord-est della Germania, nello stato di Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Uno dei sue piloti è morto.

La polizia belga ha arrestato un uomo accusato di pianificare un attentato a Bruxelles contro l’ambasciata americana.