Chi sono gli aspiranti navigator in fila per il test alla Fiera di Roma

Ad aspettare questo giorno erano in 54mila: da oggi e fino al 20 giugno alla Fiera di Roma si terranno i test per gli aspiranti navigator che si contenderanno il compito di orientare gli assegnatari del Reddito di cittadinanza verso un posto di lavoro. Oggi sono loro, le future guide, a giocarsi la possibilità di un'occupazione. La posta in palio è un contratto a tempo determinato di due anni con Anpal Servizi, ma solo uno su diciotto ce la farà.

Fa caldo, molto caldo, nei tunnel che conducono all'ingresso della Fiera. Ci si accampa come può. Spuntano ventagli e panini. Numerosi concorrenti, di tutte le età, vengono dal centrosud. Quanto al percorso di studi, tanti sono psicologi. Un mese o poco più per prepararsi su un programma, raccontano, molto vasto. Sarà il lavoro della vita? Chissà. Per ora, sotto i soffitti trasparenti della Fiera, si suda. E si spera.