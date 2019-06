Il bilancio di Rousseau e le elezioni in Danimarca

DALL'ITALIA

ArcelorMittal annuncia la cassa integrazione a Taranto. L’azienda ha fatto sapere che la misura interesserà massimo 1.400 dipendenti al giorno per 13 settimane. Domani ci sarà un incontro tra l’azienda e i sindacati in cui verranno annunciati ulteriori dettagli. “Le condizioni di mercato sono critiche in tutta Europa, ma la cassa integrazione è una misura temporanea”, ha detto l’ad di Arcelor Mittal Italia, Matthieu Jehl. “Non c’è fretta per la fusione Renault-Fca”, ha detto il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire.

Dossier del Viminale su giudici sgraditi a Salvini. Il ministero avrebbe avviato accertamenti su collaborazioni e uscite pubbliche di due magistrati considerati “pro-migranti”.

Un gommone in avaria con 80 persone a bordo è stato avvistato a circa 52 miglia a nord di Garabulli in Libia, ha scritto l’ong Sea Watch su Twitter.

E’ morto il cardinale Elio Sgreccia, tra i massimi bioeticisti al mondo e presidente emerito della Pontificia accademia per la vita. Avrebbe compiuto oggi 91 anni.

Rousseau chiude in attivo di 57 mila euro nel 2018. La piattaforma gestita da Davide Casaleggio ha ricevuto 700 mila euro dai parlamentari del M5s nel 2018.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -1,3 per cento. Differenziale Btp-Bund a 271 punti. L’euro chiude stabile a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

La repressione in Sudan ha causato cento morti. Dalle violenze di lunedì, quando i militari hanno sparato su un sit-in di manifestanti che chiedevano le elezioni, è salito il numero delle vittime e secondo le opposizioni sono stati recuperati nel Nilo i corpi di quaranta manifestanti. Le violenze sono state commesse dalle Forze di supporto rapido, unità paramilitare. La risoluzione dell’Onu che condannava le violenze dei militari in Sudan, proposta da Regno Unito e Germania, è stata bloccata dal veto di Russia e Cina.

Xi Jinping è andato in Russia per partecipare al Forum economico di San Pietroburgo e ha detto che le relazioni tra Mosca e Pechino non sono mai state così solide. All’appuntamento mancavano l’ambasciatore di Washington e diversi capi di aziende americane.

Il Brexit Party non si unirà alla Lega di Matteo Salvini e al Rn di Marine Le Pen nell’Alleanza dei popoli e delle libertà. Lo ha comunicato ieri il leader del partito britannico Nigel Farage.

C’è stato un attentato in Egitto. Otto soldati sono stati uccisi a nord della penisola del Sinai. Al momento non ci sono state rivendicazioni.

YouTube cancellerà centinaia di video e canali che trasmettono messaggi vicini all’estrema destra o di propaganda neonazista. Si tratta di una delle ultime misure della Silicon Valley contro l’hate speech.

La Danimarca ha votato per rinnovare il Parlamento. Secondo gli exit poll i socialdemocratici sono il primo partito.