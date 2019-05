Indagati 24 militanti di CasaPound e Forza nuova per i fatti di Casal Bruciato

DALL'ITALIA

Visco chiede di ridurre il rapporto tra debito e pil. “L’Italia è esposta alla volatilità dei mercati finanziari”, ha detto il governatore di Bankitalia parlando alla conferenza dell’Aaron Institute for Economic Policy: “L’aumento dei tassi pesa inevitabilmente sulla spesa”. “Ci atteniamo ai parametri del Def”, ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, riguardo alla proposta del vicepremier, Matteo Salvini, di sforare i vincoli di bilancio. “La politica economica del governo italiano non va nella direzione giusta”, ha detto il ministro delle Finanze austriaco, Hartwig Löger. Tria: “Pensi prima di parlare”.

Indagati 24 militanti di CasaPound e Forza nuova dalla Procura di Roma per le proteste a Casal Bruciato. I reati contestati sono istigazione all’odio razziale e apologia di fascismo. Indagate altre 16 persone a Casal Bruciato per il reato di corteo non autorizzato.

Nuovo scontro tra Di Maio e Salvini. “Le morti sul lavoro sono aumentate, spero che Di Maio se ne occupi”, ha detto il leader della Lega. Di Maio: “E’ inumano fare campagna elettorale su questo tema”.

La Corte dei conti apre un fascicolo esplorativo contro Salvini per verificare se abbia viaggiato abusivamente sugli aerei della polizia. Salvini: “Nessuna irregolarità”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,38 per cento. Differenziale Btp-Bund a 272 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

Il sindaco di New York si è candidato alle primarie del Partito democratico. Bill de Blasio è il 24esimo candidato ad affrontare Donald Trump alle elezioni del 2020. Ha detto che gli americani “si sentono bloccati” mentre “i ricchi diventano più ricchi”. Trump, su Twitter, ha scritto che De Blasio è il peggior sindaco d’America. Il suo secondo e ultimo mandato dovrebbe scadere nel 2021.

C’è un accordo tra la May e i Tory sulle dimissioni della premier inglese. Avverranno probabilmente nella prima settimana di giugno, dopo che il suo deal sulla Brexit sarà tornato in Parlamento per un ultimo tentativo di approvazione.

La Cina ha arrestato formalmente i cittadini canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor. I due erano stati trattenuti in maniera informale, senza diritto ad avvocati e con una sola visita al mese, il 10 dicembre scorso, pochi giorni dopo l’arresto in Canada di Meng Wanzhou, operatore finanziario di Huawei. Pechino ha ufficializzato soltanto oggi l’arresto per spionaggio.

Un incidente con autopilota per Tesla. L’ente per la sicurezza dei trasporti americano ha certificato che il sistema di pilota automatico era attivo su una vettura Tesla che si è schiantata contro un camion nel marzo 2018, uccidendo il conducente in Florida. E’ il terzo incidente mortale con autopilota negli Stati Uniti.