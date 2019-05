Le tensioni tra Salvini e Trenta esplodono in Parlamento. Lunedì in commissione Difesa, alla Camera, un emendamento dell’opposizione è passato grazie ai voti della Lega mettendo così in minoranza il M5s. Il testo sopprime un precedente emendamento della maggioranza (caldeggiato dal ministro Trenta) in merito alla libertà sindacale nelle forze armate.

Salvini polemizza ancora con Di Maio: “Lui e Zingaretti parlano di razzismo che non c’è”

Lucano contestato dall’estrema destra alla Sapienza. Cinquanta militanti di Forza Nuova hanno protestato contro il sindaco di Riace. “Siamo l’onda rossa contro quella nera”, ha detto Lucano.

“Convergenza Italia-Francia sulla Libia”. Così i ministri degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi e Jean-Yves Le Drian, dopo un incontro bilaterale a Bruxelles. “Auspichiamo il cessate il fuoco”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -1,35 per cento. Differenziale Btp-Bund a 276 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

La Cina alza i dazi su sulle importazioni americane. Le nuove misure entreranno in vigore dal primo giugno e colpiranno 2.493 merci provenienti dagli Stati Uniti. La Cina ha risposto ai dazi imposti dall’Amministrazione Trump che ha alzato i dazi del 25 per cento su 200 miliardi di dollari di importazioni americane. Entrambi i provvedimenti entreranno tuttavia in pieno vigore tra qualche settimana.

Viktor Orbán ha incontrato Trump nello Studio Ovale. Il primo ministro ungherese e il presidente americano hanno parlato di commercio, sicurezza ed energia.

La Svezia riaprirà l’indagine su Assange per stupro e molestie. Due donne hanno accusato il fondatore di WikiLeaks nel 2010.

Omar al Bashir è stato incriminato per l’omicidio dei manifestanti nelle proteste dei mesi scorsi. L’ex presidente del Sudan è stato arrestato l’11 aprile.

L’Iran ha condannato per spionaggio un dipendente del British Council.

E’ morta Doris Day. Aveva 97 anni.