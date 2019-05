Ci sarà un decreto sicurezza bis, dice Salvini

DALL'ITALIA

Sequestrata la nave umanitaria Mare Jonio. L’imbarcazione dell’ong mediterranea con a bordo 30 migranti aveva attraccato al porto di Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto un’indagine contro i membri dell’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Il sequestro è un atto per fermarci”, ha scritto l’ong su Twitter. “Spero che l’ong si arrenda”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Palermo. Circa 70 migranti sono annegati a 40 miglia dalla costa tunisina dopo un naufragio, secondo l’agenzia tunisina Tap.

Salvini contestato a Catanzaro. “Sento dei moscerini rossi”, ha risposto il ministro a chi lo ha fischiato durante un comizio.

Indagine sulle proteste a Casal Bruciato. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione all’odio razziale.

Salvini promette un decreto sicurezza bis. Il ministro ha incontrato il prefetto di Napoli dopo l’arresto di due sospetti per la sparatoria in cui è rimasta ferita Noemi.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,28 per cento. Differenziale Btp-Bund a 272 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

L’esordio di Uber in Borsa non è andato secondo le attese. La società americana di taxi con autista ha collocato sul mercato 180 milioni di azioni a 45 dollari ciascuna, per una valutazione di circa 81 miliardi di dollari. Nelle prime contrattazioni però il prezzo fissato dal mercato è risultato più basso, a 42 dollari.

Senza accordo i colloqui sino-americani. Il presidente Trump ha annunciato di voler imporre dazi su 200 miliardi di importazioni dalla Cina. Dopo aver terminato i colloqui con la controparte cinese, il ministro dell’Economia americano Steven Mnuchin ha detto che il dialogo resta “costruttivo”.

Quattro ostaggi liberati dai francesi in Burkina Faso. Un commando di forze francesi ha lanciato ieri un’operazione per liberare due turisti catturati in Benin che stavano per essere consegnati a miliziani in Mali. Nel raid sono rimasti uccisi due soldati francesi e quattro rapitori.

Al “20-30 per cento” niente Brexit, dice Donald Tusk. Il presidente uscente del Consiglio europeo in un’intervista alla Gazeta Wyborcza ha spiegato: “E’ sempre più chiaro che l’uscita del Regno Unito dall’Ue sarà molto diversa dalla Brexit proposta”.