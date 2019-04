DALL'ITALIA

Il premier Conte teme “una crisi umanitaria” in Libia. “Siamo preoccupati per l’escalation militare”, ha detto il presidente del Consiglio al Senato: “Ciò che succede in Libia non avrà alcuna conseguenza sui flussi migratori”. Il governo ha nominato i viceministri al Mef, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, commissari alla spending review.

Il governo si è riunito a Reggio Calabria e ha approvato il decreto Sblocca cantieri.

La crisi demografica peggiora le finanze pubbliche, secondo un rapporto di Moody’s sulla demografia in Italia. “La recente decisione del governo di capovolgere alcuni importanti aspetti delle precedenti riforme delle pensioni aumenterà le pressioni sui conti pubblici del paese”.

Scontro tra Mediaset e Vivendi. Al gruppo francese non è stato concesso di votare in assemblea la modifica dello statuto sul voto maggiorato che rafforza Fininvest .

Il M5s “critica” e “insulta” i giornalisti, scrive l’ong Reporter senza frontiere nel suo rapporto annuale.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,20 per cento. Differenziale Btp-Bund a 256 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO