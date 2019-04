Daje co’ ’sti libici

La senatrice Paola Taverna a nome del gruppo Cinque stelle chiede un immediato cessate il fuoco in Libia e una missione delle Nazioni Unite a guida italiana che vigili sul rispetto della tregua e faciliti la riconciliazione nazionale. “Se non riusciamo a fermare subito i combattimenti in Libia – dice la vicepresidente del Senato – ci ritroveremo da un giorno all’altro con una nuova Siria sull’uscio di casa, con un esodo biblico di centinaia di migliaia di profughi in fuga...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.