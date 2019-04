“È terminato il trasferimento di tutte le persone presenti nella struttura di via dei Codirossoni”, riferisce il Campidoglio. Nei giorni scorsi a Torre Maura, periferia est di Roma, è andata in scena la rivolta degli abitanti del quartiere (con alcuni esponenti delle organizzazioni di estrema destra, Forza Nuova e CasaPound) contro il trasferimento nella zona di una sessantina di rom, prima residenti in un vicino centro di accoglienza (ora chiuso) e poi spostati nell’ex clinica, sotto la gestione di una cooperativa che ha vinto un bando europeo lanciato dal Comune. “Questa non è più Roma. Roma finisce a stazione Tiburtina. Qui non c'è niente: siamo abbandonati”, si lamentano i residenti. “Ma non dite che siamo razzisti: qui è una lotta per la sopravvivenza”.