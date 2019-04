I duecento di Torre Maura non hanno colpe, ma restano merde

E va bene, non c’è più la sinistra e il conflitto, da verticale che era, è diventato orizzontale, i diritti dei più poveri vengono vissuti in concorrenza, così è andata a finire che non vince chi conquista un vantaggio, ma chi impedisce all’altro di conquistare il suo. E va bene, al posto del conflitto tra capitale e lavoro è intervenuto (ma ufficialmente quando, da che Marchionne è morto?) il patto tra produttori, lo sviluppo si è incaricato di distruggere il legame sociale, non ci sono più né il Pci né i don Di Liegro, i dispositivi compositi e plurali sono saltati, il materialismo dialettico tira e non tira, l’istituzione non parla più col territorio, figurarsi quindi il territorio con l’istituzione, e Zingaretti è più pelato di Rosa Luxemburg. Va bene, quei duecento di Torre Maura non hanno colpe. Vittime sono. E merde restano.