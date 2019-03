Salvini riceve i ragazzi coinvolti nel sequestro del bus a Milano. “La cittadinanza sarà concessa a Rami e Adam”, ha detto il ministro dell’Interno dopo l’incontro al Viminale a cui hanno partecipato anche i Carabinieri coinvolti nel caso: “Spero che questa vicenda mediatica si chiuda, qualcuno ha usato questi bambini per una battaglia politica”. “Mi sono convinto da solo a dare la cittadinanza ai ragazzi”, ha aggiunto Salvini in risposta al vicepremier Luigi Di Maio, che si era preso il merito della decisione.

Blangiardo rinuncia al congresso delle famiglie di Verona. Il sindacato Flc Cgil, che si occupa di ricerca, aveva criticato il presidente dell’Istat per avere accettato di partecipare come relatore.

Il “decretone” è legge. Il testo che contiene quota cento e il reddito di cittadinanza è stato approvato dal Senato con 150 Sì e 107 No.

La procura chiede l’archiviazione per Frongia. L’assessore allo Sport della giunta Raggi era indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,26 per cento. Differenziale Btp-Bund a 251 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

L’Ue non utilizzerà più le sue navi militari per Sophia, la missione iniziata nel 2015 per combattere il traffico di esseri umani nel Mediterraneo e soccorrere i migranti in difficoltà. Soltanto alcune delle operazioni del mandato originale continueranno, come l’addestramento della Guardia Costiera libica.

Il tasso decennale dei bund tedeschi è negativo per la prima volta dal 2016. I tassi dei titoli sono stati collocati con un rendimento del -0,05 per cento sui 2,433 miliardi di euro di nuovi titoli collocati sul mercato primario.

E’ stato arrestato un sostenitore dell’Isis in Austria. E’ un iracheno di 42 anni accusato di avere tentato per due volte di far deragliare un treno in Germania.

Trump ha invitato la Russia a ritirare le truppe dal Venezuela. Il presidente americano ha detto che se Mosca non acconsentirà “tutte le opzioni sono sul tavolo”

L’ultima udienza del processo a Riyad contro le undici attiviste saudite arrestate nel maggio del 2018 per il loro lavoro in difesa dei diritti umani è iniziata ieri.

Meng Hongwei è stato incriminato per corruzione. L’ex capo dell’Interpol era stato arrestato lo scorso anno in Cina.

Un Boeing 737 Max 8 ha fatto un atterraggio di emergenza a Orlando, in Florida.