Cosa sappiamo dell'incidente alla stazione del Cairo

Almeno 20 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite, anche in modo grave, in un incidente ferroviario nella stazione Ramses, lo snodo principale del Cairo. Il numero delle vittime non è ancora stato confermato con esattezza dalle autorità egiziane. Il treno stava viaggiando da Alessandria, la seconda città più grande dell'Egitto, alla capitale quando è deragliato e ha provocato un enorme incendio. Secondo la ricostruzione riportata dalla Bbc, una locomotiva non si è fermata alla fine di un binario affollato e lo schianto ha provocato l'esplosione del serbatoio del locomotore. Le persone sulla banchina sono state travolte dalle fiamme.

Egyptian Disaster: at least 20 Dead, 40 Injured After Train Burst into Flameshttps://t.co/rTkcW3v5b7 #Cairo #محطه_مصر pic.twitter.com/LwKMoVbGVS — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) 27 febbraio 2019

Mina Ghaly, una testimone, ha detto a Reuters: “Ero in piedi sulla piattaforma e ho visto il treno accelerare nella barriera. Tutti hanno iniziato a correre, ma un sacco di persone sono morte nell'esplosione della locomotiva. Ho visto almeno nove cadaveri distesi a terra, carbonizzati”. I filmati di una telecamera di sicurezza all'interno della stazione, circolati sui social media, mostrano il treno che non si ferma all'arrivo alla piattaforma sei, sfonda i respingenti e una ringhiera metallica. Dopo aver urtato la banchina del binario tronco, la locomotiva esplode e le fiamme travolgono i passeggeri presenti in stazione.

Video footage from Cairo's Ramses train station shows a platform engulfed in flames pic.twitter.com/AWyrSwoJrc — Arab News (@arabnews) 27 febbraio 2019

Il primo ministro Mostafa Madbouly ha annunciato che l'incidente sarà indagato a fondo per cercare i responsabili, lasciando intendere che si privilegia la pista dell'errore umano. Intanto il ministro dei Trasporti egiziano, Hisham Arafat, ha rassegnato le dimissioni.

At least 25 people were killed at Cairo's Ramsis station in one of Egypt's deadliest rail accidents in years pic.twitter.com/2ZHRkMEhwt — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 27 febbraio 2019

L'Egitto ha una delle più antiche e più grandi reti ferroviarie della regione ma gli incidenti (anche mortali) sono piuttosto comuni. Ad Alessandria oltre 40 persone sono morte in un incidente avvenuto nel 2017. Secondo le statistiche ufficiali tra il 2008 e il 2017, nel paese ci sono stati 10.965 incidenti ferroviari, 1.793 solo nel 2017. Gli egiziani si lamentano da tempo del fatto che i governi non siano mai riusciti a far rispettare gli standard di sicurezza di base per le ferrovie.