DALL'ITALIA

I Pm chiedono lo sbarco dei minorenni dalla nave Sea Watch. L’imbarcazione dell’Ong olandese è ferma a largo di Siracusa per il maltempo. La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco dei minorenni non accompagnati: “E’ una violazione dei loro diritti”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, valuta la denuncia per i membri dell’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione. Salvini ha invitato l’Olanda o la Germania ad accogliere i 47 migranti sulla nave.

Scontro tra Lega e M5s sulla Tav. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli: “La priorità è evitare altre morti di stato per cattiva manutenzione”. Salvini: “L’opera serve all’Italia e va fatta”.

Landini attacca Salvini e Di Maio. “Parlano di occupazione senza avere mai lavorato”, ha detto il neosegretario della Cgil.

Berlusconi conferma la candidatura alle europee in un video su Twitter: “Il M5s rappresenta il peggio del Novecento”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib + 1,26 per cento. Differenziale Btp-Bund a 245 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO