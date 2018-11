Fiera di Roma: gli eventi in programma per la fine del 2018

La Fiera di Roma è ormai diventata un punto di riferimento importante per l’organizzazione di numerosi eventi a cui in molti si dimostrano interessati. La struttura polifunzionale può ospitare moltissime manifestazioni. Molti apprezzano il fatto che la Fiera di Roma sia localizzata a poca distanza dall’aeroporto di Fiumicino e quindi possa essere raggiunta anche dai viaggiatori che provengono da altri paesi. Sicuramente il mese di novembre è molto importante per la Fiera di Roma. Vediamo quali sono le più importanti manifestazioni a cui si potrà assistere presso questa struttura della capitale.

Il MOA Casa e l’ExpoSalus

A novembre sono previsti alla Fiera di Roma degli eventi molto interessanti per qualsiasi agenzia eventi Roma che opera nella capitale. C’è davvero la possibilità di attirare molte persone innanzitutto con il MOA Casa, che fino al 4 novembre dedicherà degli spazi che riguardano proprio il mondo dell’arredamento.

Dall’8 all’11 novembre potremo assistere all’ExpoSalus, un evento molto importante per chi ha a cuore il mondo della salute. Infatti l’ExpoSalus è un evento dedicato soprattutto al benessere e alla nutrizione. Anche questa manifestazione è molto ricca e rappresenta un’occasione di incontro per tutti coloro che si occupano di questi settori della salute o per chi desidera approfondire alcuni argomenti di importanza fondamentale.

Tuttavia il mese di novembre si snoderà su una serie di altri eventi molto importanti tutti collocati alla Fiera di Roma, che vale la pena davvero di scoprire. Ci sono davvero delle sorprese che molti non si aspettano e che potrebbero fare davvero la differenza.

Gli altri eventi di novembre

In programma il 17 e il 18 novembre la mostra felina dal titolo "Super Cat Show". Il 18 e il 19 novembre "VapitalyPro", un evento dedicato al "Vaping B2B". Ci sono molti eventi interessanti che si collocano a cavallo tra novembre e dicembre. Basti ricordare, per fare un esempio su tutti, l’appuntamento con "Oltrelarte", dal 23 novembre al 2 dicembre. "Oltrelarte" alla Fiera di Roma è dedicato a tutto ciò che riguarda il collezionismo, l’antiquariato e il vintage. Un’occasione davvero da non perdere per chi si interessa di questi settori.

Gli appassionati di gastronomia e di artigianato potranno partecipare prima a "Mercato Mediterraneo", in programma dal 23 al 26 novembre alla Fiera di Roma, e poi all’evento "Arti e Mestieri Expo", dal 23 al 25 novembre. Chi ama gli animali domestici, oltre al Super Cat Show, potrà partecipare anche a novembre all’"International Dog Shows". Si tratta di una manifestazione a cui partecipano più di 3000 esemplari che provengono da ogni parte d’Europa. Una vera e propria gara di bellezza canina in cui si dovrà decidere chi avrà la meglio.

Un altro importante appuntamento molto atteso alla Fiera di Roma per il mese di novembre è il "Ro.Me Museum Exhibition". Si tratta di un evento particolarmente apprezzato per tutto ciò che riguarda il mondo della cultura e, più specificamente, dell’arte.

Dopo gli eventi appassionanti di ottobre, come il "Romics" o "Enada Roma 2018" oppure "Maker Faire Rome", anche il prossimo mese autunnale sicuramente darà molte occasioni per divertirsi nella capitale.