Un attacco hacker ha colpito 50 milioni di account Facebook

DALL'ITALIA

“la bocciatura dell’Ue sulla manovra non mi fa paura”, ha detto il premier Giuseppe Conte. Matteo Salvini ha spiegato che “se Bruxelles dice No, noi andiamo avanti lo stesso”. Per il presidente dell’Inps Tito Boeri “le scelte sulle pensioni sono irresponsabili e inique”.

Il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici ha detto che “non vogliamo una crisi con l’Italia, però deve rispettare le regole”.

Il Colle approva il decreto Genova. Secondo fonti della Lega, il commissario straordinario sarà il manager di Fincantieri Claudio Andrea Gemme.

“Le piante da fuori sono infestanti se non viene regolato il loro acclimatamento”. Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha usato questa metafora per descrivere l’integrazione dei migranti in Italia.

Tre poliziotti a giudizio per depistaggio nella strage di Via d’Amelio. Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso dalla mafia, ha detto che “grossi pezzi dello stato sono implicati in questa vicenda”.

Borsa di Milano Ftse-Mib -3,72 per cento. Differenziale Btp-Bund a 267 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO