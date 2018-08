La linea dura di Di Maio contro l'Ue e i rischi della Brexit

DALL'ITALIA

“Io e il M5s non siamo più disposti a finanziare l'Ue” se Bruxelles non si farà carico dei migranti sulla nave Diciotti, ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Il vertice della Commissione europea è previsto per domani.

Salvini ha indicato che l’Italia sull’immigrazione deve adottare la linea dura “no way” dell’Australia. Il ministro ha ribadito che i migranti sulla nave non possono sbarcare perché “sono tutti illegali”.

Lo stato ha commesso un delitto perfetto sulla questione Ilva, ha detto Di Maio. Il vicepremier, dopo aver ricevuto il parere dell’Avvocatura dello stato, spiega che la gara d’appalto per l’azienda è irregolare ma non ci sono gli estremi per l’annullamento.

A rischio il lato ovest del ponte Morandi. Lo afferma il procuratore di Genova Francesco Cozzi. Autostrade per l’Italia ha versato i primi contributi economici a 25 famiglie coinvolte nel crollo del viadotto.

I presidi non sono colpevoli per le autocertificazioni false sui vaccini, ha detto il ministro dell’Istruzione Bussetti.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,40. Differenziale Btp-Bund a 275 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,15 sul dollaro.

DAL MONDO