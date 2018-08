Roma. Una nave militare italiana è bloccata in un porto italiano, il procuratore siculo indaga per sequestro di persona e il ministro dell’Interno si dice pronto a farsi arrestare. Per il resto, tutto bene. “Il caso Diciotti è frutto della propaganda di Matteo Salvini che, per ottenere qualche like in più, condanna il nostro paese all’isolamento”, dichiara Sandro Gozi, già sottosegretario di Palazzo Chigi nei governi Renzi e Gentiloni. Dopo lo sbarco dei 27 minori non accompagnati, 177 migranti restano...

