A Genova è crollato un ponte dell'autostrada A10. Decine di morti

[articolo aggiornato alle 17,35] A Genova, intorno a mezzogiorno, è crollato un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sull'autostrada A10. Al momento del cedimento, secondo la Protezione civile, stavano percorrendo il viadotto 35 vetture e tre mezzi pesanti che sono precipitati per circa 50 metri nel torrente Polcevera. Sotto il tratto crollato si trovavano alcuni capannoni che, a quanto si apprende, erano vuoti e quindi nessun altro dovrebbe essere stato coinvolto. Sul posto sono intervenuti una quarantina di vigili del fuoco, le squadre cinofile, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane supportati da diversi mezzi pesanti, oltre a tutte le ambulanze disponibili. La città è stata interessata da un violento nubifragio nelle ultime ore ed è da chiarire se il maltempo possa avere influito nel cedimento strutturale. Per ora il bilancio della Protezione civile parla di 20 morti e 16 feriti.

"La dimensione è epocale – ha detto Francesco Bermano, direttore del 118 di Genova – decine di morti tra chi è precipitato dal viadotto chi è rimasto incastrato sotto le macerie. I vigili del fuoco insieme ai sanitari stanno tirando fuori i pazienti, qualcuno è già arrivato negli ospedali di Genova. Abbiamo l'appoggio pieno di Lombardia e Piemonte, tutti gli ospedali sono a disposizione. Siamo lavorando ma in questo momento non abbiamo ancora la dimensione piena del problema". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha detto di aspettare gli esiti delle indagini e di volere costituire il suo dicastero come parte civile.

Il tratto del ponte crollato

Stiamo seguendo con grande apprensione l’immane tragedia che ha colpito #Genova, con il crollo di #ponte #Morandi. La protezione civile e tutti i nostri mezzi sono mobilitati per prestare #soccorso. Vi terremo aggiornati. pic.twitter.com/4FWC4hiskv — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 14 agosto 2018

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 14 agosto 2018

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 agosto 2018

Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova, ringrazio fin da ora i 200 Vigili del Fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite. pic.twitter.com/QHkeaZi9zy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 agosto 2018

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco si sarebbe verificato un cedimento strutturale di una delle colonne del ponte all'altezza di via Fillak, nella zona di Sampierdarena. Il crollo avrebbe interessato un tratto lungo almeno 80 metri all'altezza della campata centrale. I vigili del fuoco stanno lavorando per estrarre "diverse persone" da sotto le macerie mentre molti altri automobilisti, scampati per poco al crollo, hanno tempestato di telefonate il 118. Il tratto autostradale ora è completamente bloccato. Fonti di palazzo Chigi hanno riferito che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è subito messo in contatto con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e viene costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 agosto 2018

"Ho visto la gente corrermi incontro, scalza e terrorizzata", ha raccontato alle agenzie di stampa Alberto Lercari, un autista Atp, presente al momento del crollo sul ponte Morandi. Lercari proveniva da Arenzano verso Genova ovest: "Uscito dalla galleria ho visto rallentamenti e ho sentito un boato. La gente scappava venendo verso di me. E' stato orribile", ha raccontato all'Agi.

Il ponte sovrasta i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano. La struttura è stata progettata dall'ingegnere Riccardo Morandi e costruita tra il 1963 e il 1967 dalla Società italiana per Condotte d'Acqua. Ha una lunghezza di un chilometro e 200 metri, un'altezza al piano stradale di 45 metri e piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza.

Il ponte Morandi sull'A10