Un ponte ancora in costruzione è crollato a Miami

Un ponte pedonale di 950 tonnellate è crollato a Miami schiacciando alcune auto e persone intorno alle 14 ora locale. Ci sarebbero alcuni morti e diversi feriti. Il ponte era ancora in costruzione, solo pochi giorni fa era stata completata una prima fase dei lavori e doveva essere aperto entro il 2019 per fornire una via d'accesso alla Florida International University.

Katrina Collazo was at a red light when she said she felt something like small rocks fall on her car. As she turned around, the whole backseat was smashed and the car next to her, buried. #fiubridge @MiamiHerald pic.twitter.com/vNaRqD4Jbi