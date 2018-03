Lo scenario economico italiano e il rapporto dell'Onu sulla Siria. Le notizie del giorno, in breve

Borsa di Milano. FtseMib +1,75 per cento. Differenziale Btp-Bund a 132,6 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,24 sul dollaro.

Astori è morto per cause naturali. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita a Udine sul corpo del capitano della Fiorentina.

Elliot acquista il 6 per cento di Tim . Il fondo guidato da Paul Singer è entrato nel capitale della compagnia e punta a ottenere un rappresentante nel cda.

Lo scenario economico italiano resterà favorevole. Lo afferma l’ Istat nella sua nota mensile, in cui sottolinea come “l’indicatore anticipatore rimarrà stabile su livelli elevati”. Il report è stato chiuso prima della diffusione dei risultati elettorali.

E’ uscito un report dell’Onu sulla Siria. Secondo la commissione sui crimini di guerra ci sono stati almeno tre attacchi chimici operati dalle truppe di Bashar el Assad nella Goutha.

Un aereo militare russo si è schiantato vicino alla base di Khmeimim, in Siria, a causa di un guasto. Le 32 persone a bordo sono morte.

L’Ema rimane ad Amsterdam. Il Parlamento Ue non metterà in discussione la scelta della capitale olandese come sede dell’Agenzia europea del farmaco.

L’Oregon ha proibito l’acquisto di armi e munizioni a chi ha precedenti di violenza o è sottoposto a ingiunzioni restrittive.

Lo Sri Lanka è in stato di emergenza per dieci giorni a causa degli scontri tra i buddisti e la minoranza musulmana.