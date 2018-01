Arriva il reddito di inclusione e gli Stati Uniti sanzionano la Russia. Le notizie del giorno in breve

DALL'ITALIA

Chiesta la condanna di Mori, Dell'Utri e Mancino nell’ambito del processo sulla cosiddetta trattativa stato-mafia. Nel dettaglio, la procura di Palermo ha chiesto di condannare Mori a 15 anni di carcere per minaccia e violenza a Corpo politico dello stato, Dell’Utri a 12 anni e Mancino a 6 anni per falsa testimonianza.

Giachetti rinuncia al “paracadute”. Il vicepresidente della Camera ha rifiutato la candidatura nella quota proporzionale per presentarsi solo nel maggioritario.

Rinviata per tre volte, fino alle 22.30 di venerdì, la Direzione nazionale del Pd chiamata a decidere la composizione delle liste per le elezioni di marzo.

Nessuna assegnazione per i diritti tv del triennio 2019-21. La Lega serie A ha respinto le offerte di Sky e Mediaset e valuterà quella di Mediapro.

M5s apre sull’aumento del deficit fino a 15 miliardi senza sforare il tetto del 3 per cento rispetto al pil.

Arriva il reddito di inclusione. L’Inps ha annunciato che oggi inizieranno i pagamenti.

Borsa di Milano. FtseMib a +0,58 per cento. Differenziale Btp-Bund a 137,80 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,24 sul dollaro.

DAL MONDO

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni economiche verso ventuno persone e nove compagnie russe attive nel settore dell’energia. Washington potrebbe imporre ulteriori sanzioni alla Russia lunedì, come risposta alle possibili ingerenze del Cremlino durante le presidenziali del 2016.

Madrid ricorre alla Corte costituzionale per impedire l’investitura di Carles Puigdemont, ex presidente catalano, ora in Belgio, che martedì dovrebbe essere nominato presidente una seconda volta.

Erdogan rilancia l’operazione in Siria. Il presidente turco ha detto che l’esercito intende eliminare la presenza curda lungo tutto il confine fino all’Iraq.

Honeywell riporterà 7 miliardi di dollari negli Stati Uniti per beneficiare della riforma fiscale voluta da Donald Trump. Dopo l’annuncio le azioni del conglomerato industriale hanno raggiunto il record del loro valore in Borsa.

L’Algeria ha ucciso otto uomini armati, descritti dal ministro della Difesa come “pericolosi terroristi”, in un’operazione militare nella provincia di Khenchela, a circa 700 chilometri da Algeri.

La Giordania eliminerà i sussidi per la produzione del pane. La scelta causerà il raddoppio dei prezzi, ma ridurrà il debito pubblico. E’ l’aumento più alto dal 1996.