Sui diritti tv del calcio, "FATE PRESTO" (cit.)

La maggioranza degli italiani, tranne qualche imbufalito seriale, sul 4 marzo sta tranquilla: se va bene sarà larghe intese, se no ci penseranno Mattarella & Gentiloni. Sull’economia, c’è ottimismo. Il calcio, però, ecco la vera emergenza nazionale. Non solo percepita, proprio reale. Il calcio è anima e immagine, l’asticella dell’umore che può far precipitare il paese nel cupo disfattismo, nell’arrabbiatura pronta a chiedere alle istituzioni (sportive e televisive, ma sempre istituzioni) di farsi da parte o di darsi all’ippica (allo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.