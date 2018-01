La tempesta Eleanor arriva in Gran Bretagna. Un morto in Francia

La tempesta Eleanor, che ha colpito la Francia, ha fatto una prima vittima: una sciatrice ventenne è stata colpita da un albero sradicato dal forte vento sulle piste di Morillon, in Alta Savoia. Il bilancio provvisorio sale inoltre a 15 feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. La situazione generale è di massima allerta: finora i vigili del fuoco hanno eseguito 3500 interventi, e circa 225.000 utenze sono senza elettricità, ha annunciato la società Enedis. Per i violenti venti di burrasca, è stata vietata la circolazione di camper e caravan, mezzi pesanti, moto e pedoni nei due sensi di marcia su un ponte in Normandia e sul viadotto del Grand Canal. Rallentato anche il trasporto ferroviario con diversi treni soppressi in Normandia e Alsazia, mentre circolano regolarmente i TGV nonostante qualche ritardo. Il traffico navale a Calais è rallentato ma non sospeso. Chiusa anche la Tour Eiffel, a causa delle raffiche da 150 chilometri all'ora all'ultimo piano del monumento registrate la notte scorsa durante il passaggio delle tempesta sull'Ile-de-France, la regione della capitale.

Arrivata dall'Oceano Atlantico, la tempesta Eleanor sta sferzando anche le coste del Regno Unito, con venti superiori a 161 chilometri orari dall'Irlanda del Nord fino all'Inghilterra e alla Scozia. Secondo la Bbc un uomo è rimasto ferito non gravemente per la caduta di un albero sulla sua auto in Galles mentre si contano migliaia di case al buio in tutto il paese.