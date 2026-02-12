Leggi il foglio

giovani ricchi

A questo paese servono più Leonardo Maria Del Vecchio

Camillo Langone

Ai giovani ricchi e semiricchi per meriti paterni viene sempre detto che non comprano libri, non comprano quadri e ormai non comprano neppure vestiti. Adesso che abbiamo uno straricco che miracolosamente spende in cultura, vi permettete di prenderlo in giro?

Dieci, cento, mille Leonardo Maria Del Vecchio. Il vero difetto dell’erede Luxottica è di essere uno solo: ce ne vorrebbero tanti di mecenati come lui. Finti spiritosi e veri invidiosi lo criticano non perché televisivamente goffo (è una colpa? Son tutti nati davanti a una telecamera?) ma perché ricco e per giunta rampollo: ricco per meriti paterni. Ma l’Italia è piena di ricchi e semiricchi, tali soltanto perché figli di qualcuno che ha fatto fortuna negli anni del boom, e non spendono un euro in cultura neanche a sparargli. Le città d’arte pullulano di ignoranti pocofacenti che campano affittando su Airbnb gli appartamenti avuti. Non è nemmeno una grande novità. “Roma mi ricorda un uomo che si mantiene mostrando ai viaggiatori il cadavere di sua nonna”, scriveva Joyce già nel 1906. La grande novità è che si è romanizzata mezza Italia: andate a vedere quanti affari si fanno col cadavere di Bologna... Il grande problema di noialtri dell’artigianato culturale è che questi ricchi e semiricchi non comprano libri, non comprano quadri, ormai non comprano neppure vestiti (a sentire gli amici che lavorano nell’abbigliamento). E adesso che abbiamo uno straricco che miracolosamente spende in cultura, vi permettete di prenderlo in giro? Vi sentite tanto superiori?

  

Nemmeno io mi sentirei a mio agio davanti a Lilli Gruber! Insomma lasciatelo in pace, non sia mai che cambi idea. Del Vecchio Junior sta spendendo in giornali e in trattorie, e le seconde non sono culturalmente meno preziose dei primi. L’anima della cucina italiana risiede nelle trattorie, non nei ristoranti stellati tutti più o meno asiatizzati, si vede che senza il miso la Michelin non li considera. L’altro giorno sono stato alla Trattoria del Ciumbia, il locale aperto da Leonardo Maria in Brera. Mi è tornato in mente Gianni Brera e non solo per la toponomastica. Il Gran Lombardo si sarebbe sentito a casa, avrebbe molto apprezzato il dialetto dell’insegna e la milanesità del menù: i nervetti, il risotto col midollo (oggi un risotto estremo), l’ossobuco... Filologia, gastronomia e scenografia, grazie agli studiatissimi dettagli che riconducono a una Milano da bere che merita rimpianti, non certo risatine. Purtroppo Del Vecchio di persona non lo conosco, mi piacerebbe incontrarlo e farmi offrire il pranzo (alla Trattoria del Ciumbia i prezzi non sono precisamente da trattoria) e poi fare una passeggiata non per Brera, troppo affollata, ma un poco più in là, a Spinazzola, il paese dove sono nati papi e condottieri e pure sua nonna Grazia. Lassù sull’Alta Murgia oggi passo soltanto io, nei miei vagabondaggi fra Puglia e Lucania alla ricerca di silenzio e di vento. Lo porterei nella macelleria Erriquez dove mi rifornisco di salumi e di orecchiette e poi sulla piazza assolata. Inforcheremo entrambi gli storici occhiali della Casa, i Persol, dal 1938 i miei preferiti anche per via del nome autarchico (“Per il sole”). Sono sicuro che anche stavolta qualcuno ci troverebbe qualcosa da ridire, o da ridere. Ma perché? Semplice: perché il riso abbonda sulla bocca degli stolti.

  • Camillo Langone

  • Vive tra Parma e Trani. Scrive sui giornali e pubblica libri: l'ultimo è "La ragazza immortale" (La nave di Teseo).

