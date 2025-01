Nuovi guasti e ritardi sull'Alta velocità Roma-Firenze. Salvini griderà ancora al complotto?

Dopo i problemi delle scorse settimane, il ministro dei Trasporti aveva sostenuto la tesi dei sabotaggi e detto che, dopo l'esposto di Fs in procura, "incendi e guasti erano finiti". Oggi un nuovo "inconveniente tecnico alla linea" ha causato rallentamenti "fino a 20 minuti" e disagi a cascata. Lunedì scorso ancora rallentamenti sulla linea Roma-Napoli

Un nuovo "inconveniente tecnico alla linea" ha causato rallentamenti "fino a 20 minuti" sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze in direzione Firenze, riporta Rfi sul suo bollettino Infomobilità. Il problema si è verificato alle 13.28 di oggi ed è stato risolto ma, a cascata, i disagi sono continuati. Dopo i guasti delle scorse settimane e l'esposto che Fs ha presentato in procura avanzando l'ipotesi di sabotaggi ai danni della rete e del gruppo, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva detto – nel corso della sua informativa alla Camera del 21 gennaio – che "proprio dopo gli esposti non si sono più verificati" guasti o problemi vari. Non è passata neanche una settimana ed ecco che i fatti smentiscono la tesi dei sabotaggi: già lunedì scorso, infatti, un guasto tecnico ha rallentato tutti i convogli dell’alta velocità tra Roma e Napoli, con deviazioni e ritardi accumulati che a fine giornata hanno superato i 100 minuti. E oggi ancora. Salvini griderà ancora al complotto?