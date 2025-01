Caso Sala, il 15 gennaio l'udienza per i domiciliari a Abedini

Ieri, la pg si è espressa contro la richiesta, ma il parere negativo non è vincolante e il collegio deciderà sulla base del rischio di fuga e della pericolosità. Intanto la ambasciatrice Amadei è stata ricevuta al ministero degli Esteri a Teheran

La giornata . Prosegue il lavoro delle autorità italiane per arrivare alla liberazione di Cecilia Sala e al suo rientro in Italia dall'Iran. La giornalista del Foglio e di Chora Media è detenuta nel carcere di Evin a Teheran da 15 giorni.

La corte d'appello di Milano ha fissato per il prossimo 15 gennaio l'udienza per discutere la richiesta dei domiciliari avanzata dalla difesa di Mohammad Abedini Najafabadi, l'ingegnere iraniano bloccato in Italia il 16 dicembre scorso - su mandato d'arresto americano, con l'accusa di avere trafficato con l'Iran componenti tecnologici utili alla realizzazione di droni militari - e sul quale pende una richiesta di estradizione degli Stati Uniti. L'istanza ha il parere negativo della procura generale di Milano.

Ieri l’ambasciata d’Iran a Roma ha confermato indirettamente che la giornalista del Foglio e di Chora Media Cecilia Sala è stata catturata per ritorsione per il fermo di Abedini, in un’ottica di scambio di prigionieri. A quanto scrive il Post, Teheran avrebbe chiesto un principio di reciprocità nel trattamento dei due detenuti fin dal fermo di Sala. Sempre ieri, la pg di Milano Francesca Nanni ha dato parere negativo alla richiesta del legale dell'ingegnere iraniano di accedere alla misura dei domiciliari. Tuttavia, il parere negativo della procura generale non è vincolante e il collegio deciderà sulla base del rischio di fuga e della pericolosità del soggetto. Elementi sui quali anche il difensore di Abedini depositerà le sue memorie. Inoltre, come scriviamo qui, l'ultima parola sull'estradizione spetta al ministro della Giustizia Carlo Nordio, che può anche ordinare in qualsiasi momento la revoca dell'arresto.

Sulla vicenda di Cecilia Sala è in corso anche un'interlocuzione tra il governo italiano e le autorità americane. Confronti e scambi di informazioni, a più livelli, sono avvenuti anche nella giornata di ieri, quando a Palazzo Chigi si è riunito un vertice di governo per affrontare il caso.

L'ambasciatrice Amadei è stata ricevuta al ministero degli Esteri iraniano

L'ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, è stata ricevuta questa mattina al ministero degli Esteri iraniano. Amadei ha rinnovato la richiesta di rilascio immediato per Sala e la possibilità di farle arrivare in carcere generi di prima necessità. "Vedremo cosa diranno gli iraniani. Non possiamo accettare che ci sia una condizione di detenzione che non sia rispettosa dei diritti della persona e per questo continuiamo a chiedere l'immediata liberazione di Cecilia", ha detto ieri a Carta Bianca su Rete 4 il ministro degli Esteri Antonio Tajani.