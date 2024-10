Piogge fortissime, allagamenti e strade chiuse. Le immagini del maltempo al nord ovest

Colpite Genova e Alessandria. A Milano esondato il Lambro, attivata la vasca del Seveso per raccogliere la piena. In Emilia-Romagna allerta arancione per temporali

Piove da ieri sera in diverse zone del nord ovest dell'Italia. Genova è stata colpita da intense piogge durante la notte. Il fronte della perturbazione, che ha determinato ieri sera l'innalzamento dell'allerta da giallo ad arancione, ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l'esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti.

In queste ore il temporale che nella notte ha colpito il Levante genovese continua a insistere tra il Savonese e il Ponente genovese, in particolare sull'entroterra. In un'ora sono caduti 97 millimetri di pioggia a Campo Ligure e 81 a Rossiglione. Allagamenti sulla statale del Turchino, smottamenti a Rossiglione e frane a Masone. Non si registrano persone isolate. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità.

Vigili del fuoco al lavoro per le criticità legate al maltempo sulla provincia di Alessandria. In tarda mattinata circa una decina gli interventi per sopralluoghi e prosciugamenti a seguito di infiltrazioni d'acqua in abitazioni, soprattutto di Alessandrino e Ovadese, in particolare per la zona lambita dal torrente Orba.

A Milano a causa delle forti piogge è stata attivata alle 14.20 la vasca del Seveso per raccogliere la piena del fiume, mentre è esondato il Lambro ed è iniziato l'allagamento nel quartiere di Ponte Lambro.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna anche per la giornata di domani 9 ottobre ma verso l'attenuazione dei fenomeni e il restringimento del territorio interessato: la pianura modenese, reggiana e parmense. In Appennino centro-occidentale possibili frane localizzate su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.