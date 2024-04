Suviana e gli appalti: la tragedia di trarre conclusioni affrettate

La procura di Bologna ha aperto un'indagine contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo mentre la polemica politica si concentra sull'affidamento esterno dei lavori da parte di Enel. "Siamo molto severi con questa azienda, ma questa non è un' attività a medio o basso valore affidata alla ditta qualsiasi", dice Testa (Cisl)

La tragedia di Suviana non ha ancora spiegazioni, l’unica cosa certa per il momento è che il numero delle vittime è destinato ad aumentare perché la ricerca dei dispersi non ha ancora prodotto risultati. L’area ha subito un’esplosione, un incendio, un crollo e poi un allagamento, hanno spiegato i Vigili del Fuoco. Sarebbe un miracolo se i quattro operai non ancora rintracciati fossero vivi.