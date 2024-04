L'aggressione dei no vax a Speranza è uno schifo

Ci siamo detti più volte che dei leoni da tastiera, campioni di insulto e di minaccia online, non bisogna curarsi né preoccuparsi. E va bene. Nel caso delle continue provocazioni di chi è ossessionato dai vaccini va detto che al mondo dei social si sono aggiunti in servizio quotidiano permanente anche alcuni giornali, come la Verità, anche dotati di buoni rapporti con la maggioranza di governo, e conduttori televisivi, come Mario Giordano. E questo complica un po’ le cose e crea un clima di ancora maggiore ostilità verso chi, dai governanti fino ai medici di base, si deve occupare di tutelare la salute dei cittadini.

