L'uomo che ha preso in ostaggio diverse persone nei Paesi Bassi si è arreso

Nella città di Ede un uomo ha sequestrato diverse persone in un locale dove la sera precedente si era tenuta una lunga serata musicale. Le trattative, la liberazione di tre giovani, poi la resa

Nella città di Ede, città di 107mila nella provincia della Gheldria nel centro dei Paesi Bassi, diverse persone sono state prese in ostaggio in un locale da un uomo che, ha riferito la polizia, minacciava di far saltare in aria il locale. Lì si era tenuta una serata musicale che si era conclusa dopo le quattro del mattino.

Le forze dell'ordine avevano evaquato tutte le abitazioni nei pressi del locale. Uomini delle forze speciali e cecchini lo hanno circondato e si è cercato un dialogo con il sequestratore. Dialogo che prima ha portato al rilascio di tre giovani e poi alla resa dell'uomo.

Alerta terrorista: varias personas son tomadas como rehenes en un café en Ede, Países Bajos, y permanecen retenidas durante cinco horas.



El enmascarado afirma tener una bolsa llena de bombas. La policía rodeó el café y desplegó escuadrones antiexplosivos… pic.twitter.com/6u8DIoDTfP — MartbellaZ (@Martbella2020) March 30, 2024

Non si conoscono né l'identità, né le motivazioni che hanno spinto l'uomo a sequestrare numerose persone. Secondo quanto riportato dal Telegraaf l'uomo avrebbe agito "da solo" e non ci dovrebbero essere motivazioni terroristiche dietro al gesto.