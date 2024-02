La strage di Altavilla non ha niente a che fare con gli esorcismi. Ma la possessione angoscia l'uomo da sempre

Dimenticatevi i racconti sensazionalistici sui posseduti dal diavolo che avete letto. La strage famigliare avvenuta nella prima decade di febbraio ad Altavilla Milicia è solo una storia di macabra follia, di deliri mistici, di rituali esoterici improvvisati, di torture con utensili domestici (un phon, una padella, una pinza per il camino), di disturbo della personalità dai risvolti criminali. Tuttavia, la tragedia che si è consumata alle porte di Palermo “nel corso di un esorcismo”, come hanno titolato numerosi giornali, ha comprensibilmente allarmato opinione pubblica e comunità dei fedeli. Tant’è che l’Associazione internazionale degli esorcisti (Aie) ha subito diramato una nota in cui esprime forte preoccupazione per il numero crescente di “persone non autorizzate, false e truffatrici, che sfruttano il dolore e la credulità della gente, approfittandosi dell’ignoranza religiosa e della superficialità di cui, purtroppo, molti oggi sono vittime”. Perché “l’esorcismo è fatto in nome e per l’autorità della Chiesa cattolica, da ministri deputati dalla Chiesa cattolica e secondo i riti stabiliti da essa”.

