“Free Gaza from Hamas”. Un cartello manda in tilt le piazze filo palestinesi

"Free Gaza from Hamas”. E il corteo pro Palestina va in tilt. Il venticinquenne Mihael si affaccia dalla finestra, tenendo in mano un cartello, in cui chiede la liberazione di Gaza dalla morsa del terrorismo islamico. Dovrebbe essere la politica dell’Onu, che invece in questi anni scopriamo non solo ha sdoganato il regime islamista di Hamas, ma ha anche consentito che numerosi suoi dipendenti dell’Unrwa partecipassero al 7 ottobre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE