Il nostro eterno presente che disinnesca il Giorno della Memoria

Che cosa non ha funzionato, che cosa non funziona nel Giorno della Memoria se il 27 gennaio è diventato il palcoscenico più ambìto da chi vuole proclamare al mondo che Israele è la nuova Germania nazista e che è in atto una Shoah del popolo palestinese, magari prendendo in ostaggio l’incolpevole Primo Levi e annettendolo abusivamente alla propria causa? Se lo è chiesto Giovanni Belardelli sul Foglio di sabato scorso, e io voglio far mia la sua domanda, che non è moralistica ma pragmatica. Sospetto che una parte della risposta sia in una vecchia osservazione di Alain Finkielkraut, secondo cui viviamo sotto il duplice impero di un presente perpetuo e di un passato ridotto alla Shoah. Siamo così appiattiti sull’attualità che non sapremmo dire con certezza cosa è successo ieri pomeriggio, figuriamoci l’anno scorso; ma quando ci serve un esempio storico su cui misurare il nostro presente dilatato e immemore, o sotto cui schiacciarlo fino a renderlo irriconoscibile, la nostra mente corre immancabilmente lì: al nazismo e allo sterminio degli ebrei. Ma la Shoah non è un passato storico a cui guardiamo storicamente; piuttosto, ne abbiamo fatto un Mystery Play medievale con alcuni ruoli fissi – carnefici, vittime, spettatori, per citare la triade di Raul Hilberg – che usiamo di volta in volta come caselle vuote. Per ogni nuova tragedia che un’attualità nefasta manda in scena, corriamo ad attribuire le parti: chi sono i nuovi nazisti, chi i nuovi ebrei, chi i nuovi indifferenti?

