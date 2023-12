Passeggiata ad Atreju tra militanti e semplici curiosi, presepi e street food

È cominciata la 24esima edizione di Atreju, la tradizionale festa della destra di Fratelli d'Italia che quest'anno ha come titolo "Bentornato orgoglio italiano" e conquista gli spazi dei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma. Un grande appuntamento di "entusiasmo, passione e militanza" per celebrare "l'orgoglio italiano ed esaltarlo il più possibile", dice l'onorevole di Fratelli d'Italia Augusta Motaruli.

Un villaggio natalizio con casette di legno fra street food, prodotti artigianali e una grande pista di pattinaggio. "Non è un evento di partito ma un grande appuntamento e una festa aperta a tutta la città, un momento per stare insieme e iniziare a festeggiare anche il Natale", precisa Giovanni Donzelli organizzatore di Fratelli d'Italia.

Girando per i vari stand il richiamo alla tradizione italiana e ai valori italici è assicurato. Non mancano i presepi, le felpe e le t-shirt con scritto W l'Italia, ma anche le statuette di Pulcinella e i simboli scaramantici con corni di tutte le misure. Tra gli avventori c'è anche chi si è trovato a passeggiare per i giardini di Castel Sant'Angelo senza essere a conoscenza dell'evento. "Vengo qui tutti i giorni e il prato è sempre stato libero per il mio cane Lilli, ora non lo è più perché ci sono i militanti", dice una signora a passeggio con il suo cane. C'è chi è venuto per bere semplicemente una birra, come un cittadino croato in vacanza a Roma con la sua famiglia che si è trovato a passeggiare tra le casette di legno. Ma ci sono anche tanti militanti che esprimo soddisfazione per l'organizzazione dell'evento. Presente pure il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha partecipato al primo confronto di questa edizione di Atreju.

La manifestazione proseguirà fino a domenica 17 dicembre. Gli occhi sono tutti puntati su Elon Musk, l'ospite speciale atteso per sabato.