La John Cabot University si prepara per la Cop28

"In quanto produttori di petrolio, gli Emirati Arabi Uniti potrebbero avere un grave conflitto di interessi nel prendere direzione del regime multilaterale sul cambiamento climatico". Il professore Benito Mueller, che domani a Roma incontrerà gli studenti della John Cabot University per parlare della conferenza internazionale sul Climate Change, ha spiegato così le ragioni per le quali la Cop28 di quest'anno risulta particolarmente problematica. La conferenza, che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre, rappresenta infatti un appuntamento ad alto tasso di criticità per le diverse posizioni degli stati dell’Ue, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e per la presidenza affidata a un paese produttore di petrolio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE