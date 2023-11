Intolleranza contro il Fuan e terroristi palestinesi: brutto clima all'Università di Torino

L'azione della polizia in tenuta antisommossa durante una riunione del Fuan-Azione e l'invito a un’assemblea pubblica di una nota terrorista palestinese sollevano questioni sul dibattito accademico

Gli eventi che hanno interessato l’Università di Torino nelle ultime settimane gettano una luce sinistra sulla qualità e sulle modalità di conduzione del dibattito pubblico in accademia. Il 27 ottobre scorso la polizia in tenuta antisommossa ha presidiato lo svolgimento di una riunione del Fuan-Azione universitaria in un’aula del Campus Einaudi. L’evento, regolarmente autorizzato dall’Ateneo, era dedicato alla tragica vicenda degli armeni dell’Artsakh e ha visto la partecipazione di uno studioso di cultura armena, dottore di ricerca dell’Università di Ginevra e dell’assessore alla cooperazione internazionale della regione Piemonte, Maurizio Marrone.